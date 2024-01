Trio de Damas em concerto de Ano Novo no Cine-Teatro Paraíso

O concerto de Ano Novo do Trio de Damas com participação da pianista Jill Lawson está marcado para o dia 13 de Janeiro, às 19h15, no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. De acordo com informação publicada pela “Musicamera produções”, o concerto pretende ser uma celebração vibrante da música clássica, fazendo também homenagem a pianistas como Helena Sá e Costa, Nella Maíssa e Olga Prats.