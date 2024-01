Conferência sobre a Palestina no Mercado da Cultura de Marinhais

O Mercado da Cultura de Marinhais vai exibir as duas curtas metragens sobre a Palestina “Como foi colonizada a Palestina" (2016) de Abby Martin e "Shujayya" (2011) de Mohammed Almughanni.

A iniciativa está marcada para dia 6 de Janeiro, pelas 16h30, e é organizada pela CDU de Salvaterra de Magos. Segundo nota da CDU o objectivo é criar um espaço de reflexão e debate sobre a realidade histórica, política e cultural do povo palestiniano e, simultaneamente, a exigência urgente de um cessar-fogo.

Após as projecções haverá um momento de conversa com Jorge Cadima, professor universitário e membro da Secção Internacional do PCP, e de Carlos Amorim, membro da presidência do Conselho Português para a Paz e Cooperação-CPPC.