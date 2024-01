Evento “Romãnzinhas no museu” em Benavente

O evento “Romãnzinhas no museu” tem na sua programação actividades agendadas para o dia dos Reis, 6 de Janeiro, às 17h00 no núcleo museológico agrícola de Benavente. Segundo uma publicação da Câmara Municipal de Benavente, o programa do evento inclui actividades como oficinas de coroas criativas, uma sessão de fotografia em família e um concerto com o grupo Rega a Arte.