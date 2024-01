Concerto de Ano Novo nos Bombeiros da Póvoa de Sta. Iria

Banda de música dos bombeiros vai dar o tradicional concerto de ano novo. Iniciativa conta com a participação do tenor Pedro Tavares.

A Banda de Música dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria vai dar um concerto de ano novo no quartel da corporação. Mais do que uma simples celebração musical, o concerto representa um momento de reflexão para o ano que agora começa. O reportório será diversificado e conta com a participação do tenor Pedro Tavares.

O concerto está marcado para 20 de Janeiro, às 16h00, e é de entrada livre.