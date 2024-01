Prémio “Infante D. Luís às artes” em Salvaterra de Magos

partilhe no Facebook

A informação da realização da oitava edição do prémio “Infante D. Luís às artes-Salvaterra de Magos” foi dada pelo município. Segundo a autarquia, o prémio pretende dinamizar e incentivar a cultura através da troca de informação entre artistas locais e de diferentes pontos do país. A oitava edição do prémio é dedicada a trabalhos de pintura.