Filipe Gravito entrega fato de bandarilheiro para futuro museu de Salvaterra de Magos

O bandarilheiro natural de Salvaterra de Magos, Filipe Gravito, entregou ao presidente do município, Hélder Esménio, um dos seus fatos de profissão com o qual já triunfou em Portugal e em Espanha. As vestes doadas irão, de futuro, integrar a secção de toureio do museu que vai nascer no Edifício do Cais da Vala. “Este é um fato muito importante na minha carreira, com o qual tive muitos triunfos em Portugal e além-fronteiras”, afirmou Filipe Gravito no acto da entrega, na companhia do seu avô Luís Pombo.

Para Hélder Esménio “esta doação vai contribuir para o enriquecimento do espólio museológico e da secção dedicada à festa brava”. O autarca de Salvaterra de Magos agradeceu ainda o gesto de Filipe Gravito, que actualmente vive em Sevilha, sendo bandarilheiro do cavaleiro Diego Ventura.

Filipe Gravito nasceu a 1 de Fevereiro de 1995 e desde muito novo mostrou a paixão pela festa brava, tendo iniciado a sua carreira com a cavaleira, também natural de Salvaterra de Magos, Ana Batista. Em 2011 prestou provas a bandarilheiro praticante e três anos depois, a 6 de Julho de 2014, passou a bandarilheiro profissional. A alternativa foi tirada na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, apadrinhada por Manuel dos Santos Becas. Aos 28 anos já toureou com diversas figuras do toureio a pé e a cavalo em praças de todo o mundo, desde Portugal, a Espanha, França, México, entre outras.

Museu junto ao Tejo reune espólio do concelho

O município de Salvaterra de Magos pretende construir o Museu do Concelho no edifício do Cais da Vala, um dos locais mais emblemáticos da vila, junto ao rio Tejo, com o objectivo de reunir o espólio e a história de todo o concelho. O desenvolvimento do projecto do espaço museológico no Cais da Vala foi adjudicado no início do ano passado por 6.400 euros (mais IVA). Actualmente o Edifício do Cais da Vala alberga o Posto de Turismo de Salvaterra de Magos, o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, um auditório e um átrio de exposições.