Vítor Serrão homenageado em Santarém

Homenagem a historiador Vítor Serrão decorreu no dia 6 de Janeiro no Santarém Hotel.

Vítor Serrão, um dos fundadores da Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém, foi homenageado no dia 6 de Janeiro numa iniciativa que se realizou no Santarém Hotel. A homenagem realizou-se no âmbito da nomeação reitoral de professor catedrático emérito da Universidade de Lisboa a Vítor Serrão e da outorga da medalha de mérito cultural atribuída ao historiador pelo Ministério da Cultura.