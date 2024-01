Círculo Cultural Scalabitano com tertúlia dedicada a Natália Correia

Tertúlia do Círculo Cultural Scalabitano sobre autora Natália Correia no dia 12 de Janeiro no Santarém Hotel.

O Círculo Cultural Scalabitano organiza para o dia 12 de Janeiro uma tertúlia que vai contar com a presença de Filipa Martins, autora do livro “Dever de Deslumbrar”, biografia de Natália Correia, escritora falecida em 1993. A tertúlia vai decorrer no restaurante Quinzena do Santarém Hotel e inicia pelas 20h00.