Companhia Cegada de Alverca vai apresentar 50 sessões em 2024

A Companhia de Teatro Cegada, de Alverca, anunciou para este ano uma programação com 50 sessões no teatro estúdio Ildefonso Valério, que será apresentada publicamente no concerto de Ano Novo que vai ser realizado a 21 de Janeiro pelas 16h00. Para além de diversos ciclos vocacionados para o território municipal, envolvendo oficinas de teatro com a comunidade, criadores locais e estabelecimentos de ensino, o programa artístico deste ano vai também combinar criações de companhias do território nacional como a Companhia de Teatro de Braga ou o Teatro das Beiras, sem esquecer estruturas emergentes que não têm um teatro seu onde trabalhar.

Paulo Matos, actor e encenador conhecido do grande público, irá ser o primeiro criador a apresentar uma obra da sua autoria, inspirada nos movimentos migratórios. "Em Fuga" estará em cena a 26 e 27 de Janeiro. A apresentação do programa cultural para este ano, pela primeira vez, é organizado sem o envolvimento do Ministério da Cultura - Direcção Geral das Artes, e irá apresentar à população o calendário de actividades artísticas de todo ano de 2024, a desenvolver em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O Cegada, recorde-se, ficou de fora das estruturas culturais apoiadas pelo Governo e valeu a exigência da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) de introduzir no orçamento da Câmara de Vila Franca de Xira uma verba para permitir o financiamento extraordinário do funcionamento do teatro.

Esse apoio municipal, ressalva Rui Dionísio, director artístico e programador do Cegada, evitou o encerramento do TEIV. Em 2023 a actividade do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, sem o apoio do ministério, passou de 60 para 37 sessões anuais e de 2.225 para 1.211 espectadores, uma redução de quase 50% no serviço público de cultura prestado ao território.