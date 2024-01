Junta Urbana ofereceu livro sobre história de Tomar a alunos

“História de Tomar para os mais novos” é da autoria de Carlos Trincão, com ilustrações de alunos das escolas secundárias Jácome Ratton e Santa Maria do Olival.

A entrega do livro “História de Tomar para os mais novos”, da autoria de Carlos Trincão, com ilustrações de alunos das escolas secundárias Jácome Ratton e Santa Maria do Olival, envolveu os alunos do pré-escolar e 1º ciclo das escolas da cidade. A iniciativa foi idealizada pela União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, em parceria com o município de Tomar.

É a terceira edição desta obra, lançada pela união de freguesias em 2016, e que pretende transmitir às crianças o essencial da informação sobre a história da cidade e do concelho, bem como estimular nos mais jovens o gosto pelos livros. Os presidentes da câmara, Hugo Cristóvão, e da junta, Augusto Barros, visitaram as escolas dos dois agrupamentos, e ainda o Centro de Assistência Social de Tomar, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE) e o Jardim Escola João de Deus, onde procederam à entrega dos livros, na companhia dos responsáveis daqueles estabelecimentos, bem como do autor.