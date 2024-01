Rancho Folclórico de Riachos comemora sábado o 66º aniversário

Grupo vai assinalar a data com uma iniciativa no sábado, 13 de Janeiro, no Solar de Santa Maria.

O Rancho Folclórico "Os Camponeses" de Riachos comemora no sábado, 13 de Janeiro, 66º aniversário da sua fundação. O evento começa a partir das 19h00 no Solar de Santa Maria e vai contar com a animação do grupo aniversariante e de Paula Ribeiro.