Um bolo-rei com 11 metros em Dia de Reis nas Fazendas de Almeirim

No último dia da iniciativa “Fogueira de Natal”, em Fazendas de Almeirim, foi entregue à população um bolo-rei com um comprimento de 11 metros num momento de convívio que pretendeu enaltecer o espírito de solidariedade e generosidade. O padre Bruno Filipe explicou a O MIRANTE que o projecto incluiu voluntários da paróquia e teve como principal objectivo promover de forma unificadora o convívio na vila com a presença de uma fogueira de grandes dimensões, animações e espaços de comida e de bebida. O projecto envolve também a angariação de fundos para obras necessárias na paróquia.

Maria Maurício, proprietária da padaria local onde foi confeccionado o bolo-rei, afirmou que a concretização da iniciativa representa a realização do sonho do falecido marido em ter um bolo de grandes dimensões distribuído pela população. Maria Maurício, 64 anos, trabalha há mais de quatro décadas na padaria em Fazendas de Almeirim. Em 1994 comprou em conjunto com o marido o espaço da padaria que, em 2022, venceu o prémio de melhor bolo-rei escangalhado em concurso da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação. A actual proprietária da padaria relembra também que o seu marido foi quem a ensinou, e ao irmão Rui Silva, empregado também na padaria, a meter a mão na massa.

Paulo Chagas, 57 anos, natural de Lisboa, também contribuiu para o bolo-rei. Trabalha numa fábrica de farinha e também é vendedor/formador de padaria e pastelaria. Auxilia a padaria de Maria Maurício principalmente durante a época natalícia. Autor da receita do bolo-rei apresentado, diz que a mesma é explorada ao máximo fazendo-se provas de sabor e experiências ao longo do tempo até se chegar ao ponto desejado. Paulo Chagas trabalha em padaria e pastelaria desde os 12 anos tendo adquirido formação. Reside em Fazendas de Almeirim há 16 anos.

Na iniciativa estiveram presentes Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, e Paulo Caetano, vice-presidente do município. No Dia de Reis, 6 de Janeiro, houve também actuações de grupos de dança, um baile com Nando Simões e uma actuação de uma banda local de rock.