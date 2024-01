Exposição de pintura de Ana Joaquim em Constância

partilhe no Facebook

A inauguração da exposição “No fundo de uma gaveta”, da autoria de Ana Joaquim, vai realizar-se a 29 de Janeiro, às 18h00, na Biblioteca Municipal Alexandre O’ Neill, em Constância. A mostra é composta por obras da autora “guardadas no fundo de uma gaveta” e por ilustrações que integram o livro “Antes Que a Luz Apague a Escuridão”, de Telmo Mendes. A exposição vai estar patente até 19 de Fevereiro.

Ana Joaquim é uma jovem natural do concelho de Constância, que desenha desde sempre e encontra no desenho e na pintura o escape da realidade enquanto pinta na tristeza ou na alegria, gravando os sentimentos no papel. A primeira vez que participou numa exposição colectiva foi em 1995 e continuou até 2008. Manteve o hobby ao longo dos anos, mas foi em 2018 que foi convidada a experimentar o desenho a carvão. A artista tem ainda um desenho que anda pelas ruas da Índia, Bangladesh, Lituânia e Brasil desde 2023.