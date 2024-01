Dia Mundial do Compositor: João Ribeiro e a sua ligação a Vila Chã de Ourique

O Dia Mundial do Compositor assinala-se esta segunda-feira, 15 de Janeiro. O MIRANTE conversou com o compositor e músico João Ribeiro, do Projecto Pouca Pena.

João Ribeiro, 42 anos, é um compositor e músico natural de Vila Chã de Ourique que contacta diariamente com a música na Sociedade Portuguesa de Autores. Pertenceu às bandas de punk rock Cross The Line e Defying Control, onde dava voz às letras que compunha. Do registo rápido e interventivo passou mais tarde a escrever sobre a vila que o viu crescer no Projecto Pouca Pena. O primeiro álbum do grupo - "Largo da Memória" - foi lançado no Verão de 2022 no centro de Vila Chã de Ourique, onde nos encontrámos a propósito do Dia Mundial do Compositor, que se assinala esta segunda-feira, 15 de Janeiro.

