Gastronomia indiana apimenta pratos ao gosto dos portugueses

Celebra-se esta terça-feira, 16 de Janeiro, o dia Internacional da comida picante. Pratos confeccionados com chili ou malaguetas podem ser um verdadeiro prazer para o paladar de uns e um autêntico sofrimento para outros. Rajesh Thammishetty, dono do restaurante indiano Rasoi, em Alverca do Ribatejo, diz que os portugueses são equilibrados e preferem comida pouco picante.