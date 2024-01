Mostra documental em Constância assinala 50 anos de Abril

A iniciativa “Um documento, Uma História” conta com a exibição ‘online’ de fragmentos históricos trazidos da Guerra Colonial pelos ex-combatentes do concelho.

O município de Constância vai promover, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a iniciativa “Um documento, Uma História”, com a exibição ‘online’ de fragmentos históricos trazidos da Guerra Colonial pelos ex-combatentes do concelho. “Começando com o processo de entrada na vida militar, passando pelo recenseamento e pela ‘ida às sortes’ (inspecção), ‘Um documento, Uma História’ abordará muitas e muitas memórias da Guerra Colonial, dos que foram e também de quem por cá ficou”, indica a Câmara de Constância, em nota informativa.

A exibição será efectuada às quintas-feiras, a partir de 18 de Janeiro e até 25 de Abril, na página do Facebook do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e do município de Constância. “Um Documento, Uma História” resulta do trabalho de consulta documental e recolha de memórias que está a ser efetuado há vários meses pelo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, com o trabalho final a ser apresentado no mês de Abril.