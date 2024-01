Gala de entrega de prémios juntou pessoas e associações em Mação

Evento distinguiu pessoas e entidades que participaram no Campeonato Portugal Trial 4x4. Realização da iniciativa foi em parceria com o Clube Trilhos do Norte e a Federação Portuguesa Automobilismo Karting.

A gala de entrega de prémios do Campeonato Portugal Trial 4x4 juntou mais de uma centena de pessoas no Cine-Teatro Municipal de Mação, no dia 14 de Janeiro. O evento foi realizado em parceria com o Clube Trilhos do Norte e a Federação Portuguesa Automobilismo e Karting (FPAK).

Para além dos campeões de Portugal e vencedores das várias classes em competição, foram homenageadas várias pessoas e entidades que, ao longo do ano, dignificaram o Campeonato Portugal Trial 4×4 e a modalidade em geral, com a atribuição dos Prémios Especiais.

O município de Mação acolheu o evento com o apoio da Associação MacTT. O Grupo de Concertinas do Centro Recreativo e Cultural de Queixoperra abriu a cerimónia com uma actuação e no fim houve degustação de produtos regionais de Mação servidos pelos alunos do Curso Profissional de Restauração, Cozinha e Pastelaria do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte.