Universidade Sénior de VFX no pódio de concurso nacional de cultura geral

A edição de 2024 do Concurso Nacional de Cultura Geral "O saber não ocupa lugar" organizado pela Rede de Universidades Seniores (RUTIS), decorreu no dia 18 de Janeiro no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA). A prova que juntou em Santarém mais de 500 pessoas, de todo o país, contou com a participação de 19 equipas e teve como vencedores: a UTI de Gondomar, no 1º lugar, a UTI do Lumiar, no 2º lugar, e a UTI da Vila Franca de Xira, em 3º lugar.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, deu as boas-vindas aos presentes e os parabéns à RUTIS pelo trabalho que tem feito ao longo dos anos com as Universidades Seniores. “São projectos fantásticos e nós em Santarém temos a UTIS que é um projecto magnífico, que está em constante crescimento, porque temos pessoas fantásticas como Vítor Barreto, com dezenas de professores e centenas de alunos". A Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS) foi a vencedora da edição de 2023.

FOTOS - CM Santarém