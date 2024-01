“As histórias da nossa vida” são o tema do Carnaval em Santarém

Sob o tema “As histórias da nossa vida”, o município Santarém vai realizar várias actividades de Carnaval entre os dias 9 e 13 de Fevereiro, num programa que envolve as escolas, as instituições sociais e as associações culturais e desportivas do concelho, anunciou a autarquia. No dia 9, sexta-feira, as ruas escalabitanas serão palco de um desfile de Carnaval protagonizado pelas escolas do concelho, com a participação de mais de dois mil alunos. No mesmo dia, às 14h30, o Pavilhão Municipal acolherá o Baile de Carnaval “Interinstitucional”, reunindo cerca de 250 utentes da rede solidária e dos lares privados. A diversão continua no dia 11, domingo, com a Corrida dos Mascarados em Família, que desafia os participantes a correrem mascarados por estafetas.

De 9 a 13 de Fevereiro, das 10h00 às 20h00, o Jardim de S. Bento recebe também a iniciativa Carnaval em Família, que oferece diversas opções de animação, com carrinhas de 'street food', insufláveis, pinturas faciais, animação itinerante e 'workshops' variados. Para a tarde de terça-feira, 13, está previsto o habitual Corso Carnavalesco, com prémios pecuniários para os três melhores grupos. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, afirmou que este ano o evento “vai ter novas dinâmicas, vai crescer”, e que levará até Santarém "mais visitantes com todo o impacto positivo que isso representa para a dinâmica da economia local”.