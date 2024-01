Espectáculo comunitário “Um Canto da Liberdade - O Musical” regressa a Santarém

Produção apela à participação activa da população num evento que em 2023 esgotou as quatro sessões na cidade de Santarém. Quem estiver interessado deve aparecer na tarde de sábado no Teatro Sá da Bandeira.

Santarém vai ter novamente em cena o espectáculo comunitário “Um Canto da Liberdade - O Musical”, que visa celebrar os 50 anos do 15 de Abril, numa organização do município. Quem estiver interessado em participar pode marcar presença no primeiro encontro de preparação do espectáculo agendado para sábado, 27 de Janeiro, a partir das 14h30, no Teatro Sá da Bandeira. A iniciativa é aberta ao público e visa apelar à participação activa da população para representar e cantar. O espectáculo produzido em 2023 foi um sucesso com lotação esgotada nas quatro sessões realizadas na parada da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) de Santarém.

Segundo o município, o programa de dia 27 de Janeiro inclui a apresentação de um vídeo dos espectáculos com os participantes de 2023 e também um outro vídeo apresentado na TV Globo, no Brasil levado a cabo pela TV Tribuna. Serão ainda entregues certificados aos voluntários de 2023 e apresentados detalhes do espectáculo de 2024 e o plano de ensaios.

O espectáculo comunitário “Um Canto da Liberdade - O Musical” é encenado pelos artistas luso-brasileiros Amauri Alves e Henrique Dias Alves, com composição musical de Flávio Medeiros. A produção recria de forma dramática e emotiva com cantos, danças e músicas originais, momentos históricos que marcaram a História contemporânea do povo português.