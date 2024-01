Samora Correia volta a celebrar o Carnaval de 9 a 14 de Fevereiro. Desfile de carros alegóricos, assalto de Carnaval, coroação dos reis e enterro do entrudo fazem parte do programa que tem como artistas convidados Marie e Melão.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Marie e Melão convidados do Carnaval de Samora Correia

A Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora Correia (ARCAS) divulgou quarta-feira, através das redes sociais, o programa do Carnaval de Samora Correia.

Os festejos arrancam dia 9 de Fevereiro, pelas 10h00, com o desfile dos alunos do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Jardim de Infância da Fundação Padre Tobias e utentes do lar de idosos.

Os reis do Carnaval vão ser coroados no pavilhão da ARCAS no dia 10 de Fevereiro, pelas 22h30, seguido de noite pimba. São convidados para animar a noite carnavalesca Telmo Falcão, Rádio Hits e Dj Viegas.

No domingo gordo, 11 de Fevereiro, a partir das 15h00, o corso carnavalesco desfila pelas ruas da cidade. Participam vários carros alegóricos com centenas de foliões, os reis do Carnaval e os artistas convidados deste ano, Marie e Melão.

O assalto de Carnaval no pavilhão da ARCAS acontece no dia 12 a partir das 23h00. A música estará a cargo dos Cromos da Noite e Daniel F.

Terça-feira de entrudo, dia 13 de Fevereiro, o corso carnavalesco volta a sair à rua a partir das 15h00. Na quarta-feira de cinzas, dia 14, a partir das 22h00, dá-se o enterro do entrudo. Os participantes satirizam os acontecimentos mais marcantes do ano através dos versos que vão proferindo pelas principais artérias da cidade.

O cartaz do Carnaval 2024 homenageia Manuel Parracho, falecido recentemente, e que foi fundador da ARCAS em 1986 exercendo durante anos o cargo de presidente da direcção, além de participar activamente nos desfiles de Carnaval.