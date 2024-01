Cinquentenário do 25 de Abril inspira concurso de poesia em Salvaterra de Magos

O concurso de poesia "A Liberdade das Palavras - 50 anos de Abril", organizado pela Câmara de Salvaterra de Magos, através dos serviços da biblioteca municipal, tem inscrições abertas até dia 4 de Março, através de formulário disponível no site da autarquia. A iniciativa visa estimular a originalidade e criatividade de jovens e adultos no ano em que se assinalam 50 anos do 25 de Abril de 1974. O concurso de poesia é aberto a participantes a partir dos 15 anos.

São admitidos trabalhos inéditos e não publicados e cada autor pode concorrer, em nome individual, com um poema. Os três primeiros classificados de cada categoria (jovens e adultos) serão premiados, mas todos os concorrentes têm direito a um diploma de participação. O poema tem de estar escrito em língua portuguesa, possuir entre nove e 30 versos e ser redigido em folha branca A4, visualmente apelativa. A proposta deve ser entregue num envelope devidamente fechado, com indicação no exterior do pseudónimo com que vai concorrer.