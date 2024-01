Artistas actuam na Póvoa em concerto a favor do Santiago

Casa cheia no sábado à noite para o concerto solidário a favor do Santiago, o menino de dois anos que nasceu às 29 semanas e lutou para sobreviver.

Vários artistas actuaram no campo do CPCD, na Póvoa de Santa Iria, com o intuito de contribuir para os tratamentos do Santiago.

O evento teve tasquinhas com comida e bebida e vendas solidárias. Todo o valor angariado reverte a favor dos tratamentos e equipamentos necessários para oferecer uma melhor qualidade de vida ao Santiago que tem paralisia, cegueira e sofre de epilepsia.

“Não precisa ser perfeito para ser Amor” é o nome da página de Facebook onde se pode acompanhar os tratamentos e iniciativas a favor do Santiago e contribuir.