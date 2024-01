O MIRANTE vai oferecer bilhetes para filme de Leonor Teles em Santarém

Longa-metragem da cineasta natural de Vila Franca de Xira vai ser exibida no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, na noite de 31 Janeiro.

O MIRANTE vai oferecer quatro bilhetes duplos a membros do Clube de Leitores para a primeira longa-metragem de Leonor Teles, cineasta natural de Vila Franca de Xira, que vai ser exibida no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, na noite de 31 Janeiro. A sessão está marcada para as 21h30 e é promovida pelo Cineclube de Santarém.

O filme ‘Baan - Casa’ conta com a interpretação das actrizes Carolina Miragaia e Meghna Lall e foi rodado em Lisboa, mas também na Tailândia, durante a pandemia. Na sinopse lê-se: “Passado, presente – e talvez futuro – entrelaçam-se num carrossel que acelera uma juventude em tumulto. A vida adulta, relacionamentos traumáticos e a carreira, são avassaladores, numa história que começa quando L conhece K”. Leonor Teles já venceu um Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim para a melhor curta-metragem, com “Balada de um Batráquio”.