Gabriela Couto: do norte ao Cartaxo para um concerto intimista

A cantora, compositora e produtora musical Gabriela Couto vai estar no Centro Cultural do Cartaxo para um concerto que se realiza sábado, 17 de Fevereiro, às 21h30. Joana Almeida, jovem cantora natural de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, é a convidada especial. A entrada é livre.

Gabriela Couto é natural do Porto e a sua infância e adolescência foram passadas entre a música, dança e teatro. Teve aulas de piano e coro na Academia de Música de Vilar do Paraíso, formou-se como atriz na Academia Contemporânea do Espectáculo, licenciou-se em canto jazz pela Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo e tirou o curso de produção musical na ProDJ. Foi vocalista de vários projectos de covers, como de música brasileira, jazz e de um tributo a Amy Winehouse. Actuou em diversos locais por todo o país. Participou no The Voice 2020 e tem sido convidada de diversos programas televisivos. Está a preparar um álbum e já lançou três dos seus singles, disponíveis em todas as plataformas digitais: “Podia Ser”, “Noite de Verão” e “O Poeta”.