O Cartaxo vai ter um desfile nocturno de Carnaval, no sábado, 10 de Fevereiro, que termina com animação no Pavilhão Municipal de Exposições.

Desfile nocturno no Carnaval do Cartaxo

A Câmara do Cartaxo está a organizar um desfile nocturno para festejar o Carnaval. Para participar basta escolher a máscara mais divertida ou o disfarce mais original. O encontro é às 20h30 de sábado, 10 de Fevereiro, junto ao Pavilhão Municipal de Exposições, de onde parte o desfile. A festa continua às 23h00 no pavilhão com o DJ Thiago Riko e há tasquinhas com petiscos.