Estudo prévio para requalificar Centro Saúde de Ourém

Nos trabalhos de requalificação do centro de saúde está prevista ampliação da ala poente do edifício existente para receber a Unidade de Cuidados na Comunidade.

O executivo da Câmara Municipal de Ourém apresentou, na sessão camarária de 29 de Janeiro, o estudo prévio relativo à ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém. Do documento agora conhecido destacam-se aspectos como a ampliação da ala poente do edifício existente para receber a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), assim como a remodelação total dos serviços no interior do edifício existente (Piso 0 e Piso 1), incluindo a introdução de meios mecânicos ao piso superior, possibilitando o acesso de pessoas com mobilidade condicionada.

Também o espaço exterior será alvo de intervenção, com a reestruturação dos acessos exteriores ao terreno da unidade de saúde e a hierarquização das bolsas de estacionamento de veículos automóveis, assim como um segundo acesso, independente, para o Atendimento Complementar, com largada e saída de ambulâncias.