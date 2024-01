VFX aprova apoios para Carnaval de Alhandra e Dia de Baden Powell

A Câmara de Vila Franca de Xira vai entregar um subsídio de 12 mil euros à Sociedade Euterpe Alhandrense para ajudar na realização do Carnaval de Alhandra, o principal corso carnavalesco do concelho. O evento, marcado para os dias 9 a 14 de Fevereiro, é uma tradição na região. A proposta destaca a longa tradição histórica do Carnaval de Alhandra, reconhecendo-o como um elemento crucial no panorama cultural local.

A Comissão do Carnaval da Euterpe é a responsável pela organização dos corsos carnavalescos e bailes que prometem animar os dias festivos. Além do apoio ao Carnaval o município também aprovou um auxílio financeiro de 2.866 euros ao Agrupamento de Escuteiros 823 de Vila Franca de Xira. Este suporte destina-se à realização do Dia de Baden Powell, agendado para dia 24 de Fevereiro no Pavilhão do Cevadeiro e onde se prevê a presença de cerca de 1.500 escuteiros e 300 familiares. As propostas de apoio foram aprovadas por unanimidade em reunião do executivo realizada a 24 de Janeiro.