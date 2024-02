Clube de leitura da Biblioteca de Tomar começa dia 7 de Fevereiro

partilhe no Facebook

No próximo dia 7 de Fevereiro, às 16h00, a Biblioteca Municipal de Tomar vai reunir pela primeira vez a sua Comunidade de Leitores. Moderada por Nuno Garcia Lopes, a iniciativa acontece todas as primeiras quartas-feiras do mês, tratando-se de um clube de leitura, aberto a todos os interessados e onde se espera que, num clima de tertúlia, cada um possa falar sobre livros marcantes na sua vida.

A Comunidade de Leitores vai reunir-se na sala multiusos e quem quiser participar deve inscrever-se no balcão de atendimento, por telefone ou por e-mail biblioteca@cm-tomar.pt .