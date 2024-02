Feira de São Brás em Ferreira do Zêzere

A Feira de S. Brás regressa no domingo, 4 de Fevereiro, a Ferreira do Zêzere para uma recriação das feiras dos anos 30 do século XX

A Feira de S. Brás regressa no domingo, 4 de Fevereiro, a Ferreira do Zêzere para uma recriação das feiras dos anos 30, onde feirantes e participantes trajados à época vão mostrar objectos e tradições do antigamente. Além da mostra de artesanato e velharias, tasquinhas típicas, jogos tradicionais, folclore e animação musical, irá também realizar-se a 13.ª Mostra da Tigelada.

A organização da Feira de São Brás, que assinala a 23ª edição, é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere e conta com a colaboração da câmara municipal, artesãos e diversas coletividades e instituições do concelho.