A 7ª edição do Festival Internacional de Balonismo regressa a Coruche de 21 a 24 de Março que é considerado um verdadeiro sucesso e leva à vila ribatejana, junto ao rio Sorraia, milhares de visitantes. A realização do evento é organizada pela empresa Passageiros do Vento e espera-se que estejam em Coruche cerca de três dezenas de balões para quem quiser participar. Espera-se que durante o Festival de Balonismo se realizem dois voos diários - um de manhã e outro à tarde. Também está previsto o espectáculo “Night Glow Coruche”, que junta as luzes do balões a música electrónica.