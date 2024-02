partilhe no Facebook

“Palavras que o tempo não me deixou dizer” é o segundo livro de Ana Cota, autora de 50 anos, natural de Monsanto. A obra aborda pensamentos e sentimentos sobre temas do quotidiano. São vários textos de prosa e poesia onde Ana Cota partilha “como se estivesse a falar consigo própria”. O gosto pela escrita vem desde criança e com 14 anos começou a escrever poesia. Segundo conta, funcionava como um diário onde podia partilhar os seus pensamentos e emoções.

“Esquissos de mim” é uma colectânea de poesias que foi a primeira obra da autora, seguindo-se agora “Palavras que o tempo não me deixou dizer”. Por questões financeiras e burocráticas, a edição do livro e lançamento demorou cerca de 10 anos. Ana Cota admite que tinha pensado ser o último livro que escrevia mas que se tiver um sucesso acima do esperado, pensa na possibilidade de realizar uma terceira obra.