A Câmara de Torres Novas vai promover no domingo, 4 de Fevereiro, um passeio interpretativo pelos trilhos da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, de inscrição gratuita.

Passeio interpretativo pela Reserva Natural do Paul do Boquilobo

O município de Torres Novas vai promover no domingo, 4 de Fevereiro, um passeio interpretativo pelos trilhos da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, de inscrição gratuita, sendo o objectivo “promover o património natural e turístico” do concelho.

Em nota de imprensa, a autarquia indica que a actividade, que vai decorrer no âmbito do Dia Mundial das Zonas Húmidas, pretende “dar a conhecer a Reserva Natural do Paul do Boquilobo a partir dos diversos trilhos existentes” e a partir do quais é possível “observar a fauna e a flora envolventes”.

O passeio interpretativo tem início às 09h30, no Centro Interpretativo da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, e uma duração prevista de três horas e meia, para um percurso de cerca de seis quilómetros, recomendando a organização o uso de roupa e calçado confortáveis, e sugerindo aos participantes que se munam de binóculos e máquina fotográfica, água e reforço alimentar.

Perto da confluência dos rios Almonda e Tejo, o Paul do Boquilobo é uma zona húmida, rica em aves, em particular colónias de garças e anatídeos, e em flora, destacando-se os maciços de salgueiros, plantas aquáticas e caniçais. Está classificado como Reserva Natural desde 1980, integra, igualmente, a Rede de Reservas da Biosfera (UNESCO) e a Lista de Zonas Húmidas de Importância Internacional (Convenção de RAMSAR) desde 1981 e 1996, respetivamente.