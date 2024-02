Roteiro gastronómico “Tomar à Prova” com muitos petiscos

O roteiro de tapas e petiscos “Tomar à Prova”, que decorre em 12 espaços de restauração e cafetaria do concelho de Tomar, começa a 15 de Fevereiro e decorre até 3 de Março com uma viagem de sabores por 30 petiscos, pelo valor de quatro euros cada, incluindo uma bebida. O roteiro gastronómico possibilita um passeio pelas ruas históricas e ribeirinhas de Tomar, sendo que a grande maioria dos estabelecimentos participantes se situam no centro histórico ou nas imediações.

Os participantes devem de ir carimbando o “passaporte” onde encontram todas as propostas, os contactos dos participantes e o mapa com a sua localização. As cinco primeiras pessoas a completarem o “passaporte” do evento com os carimbos dos 12 espaços aderentes podem apresentá-lo no Posto Municipal de Turismo e ganhar uma garrafa de vinho de um produtor tomarense, enquanto que os restantes participantes ganham um voucher para uma sessão de cinema, tal como os cinco vencedores.