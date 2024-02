“Film Club” em Coruche com sessões de cinema diversificadas

O “Film Club” no Auditório Municipal de Coruche começou a 26 de Janeiro com o primeiro conjunto de um total de 10 sessões de cinema que vão ser realizadas até Dezembro, com interrupção em Julho e Agosto. A primeira sessão contou com a estreia do documentário “Onde vamos agora” e a curta-metragem de ficção “Às vezes os dias, às vezes a vida”, ambos de Janine Gonçalves. Ainda na primeira sessão foi exibida a curta-metragem de Tomás Barão da Cunha, “A eternidade e uma noite”. No final da exibição das sessões houve espaço para debate sobre as temáticas exploradas. A programação das sessões é promovida pela câmara municipal e pela associação “Waves of Youth”.