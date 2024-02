Oficina de máscaras de Carnaval em Torres Novas

partilhe no Facebook

Uma oficina de máscaras de Carnaval vai realizar-se na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, no dia 10 de Fevereiro às 15h30. Segundo informação na plataforma oficial do município de Torres Novas, as máscaras vão ser inspiradas nas personagens da história “O Cuquedo” de Clara Cunha.