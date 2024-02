Cartas de amor na biblioteca de Salvaterra de Magos no Dia dos Namorados

A exposição “Cartas de amor, quem as não tem” parte de um desafio lançado aos seniores da Universidade Sénior e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Salvaterra de Magos. A exposição vai ser inaugurada no Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro, na biblioteca municipal, com um momento musical de Ricardo Neiva, jovem cantor do concelho.