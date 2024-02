Centro de Interpretação no Sardoal nomeado para prémio europeu

Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso do Sardoal está nomeado para o 31st World Travel Awards nas categorias de Nova Atracção Turística e Projecto de Desenvolvimento Turístico.

O Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso do Sardoal está nomeado para o prémio europeu 31st World Travel Awards, conhecido como os Óscares do Turismo, nas categorias de Nova Atracção Turística 2024 e Projecto de Desenvolvimento Turístico 2024.

As votações decorrem até dia 4 de Fevereiro à meia-noite no site do World Travel Awards. A votação engloba atracções, hotéis e outros projectos turísticos de todo o mundo. Os resultados vão ser conhecidos no dia 4 de Março numa cerimónia em Berlim, na Alemanha.

O Centro de Interpretação da Semana Santa está instalado na Capela de Nª Sr.ª do Carmo, no Sardoal, um espaço provido de equipamentos de animação turística com conteúdos e material documental. Naquele local encontra-se um sistema integrado de informação sobre o património com destaque para as manifestações religiosas e artísticas. De forma pedagógica e interativa, o Centro de Interpretação proporciona aos visitantes uma experiência singular.