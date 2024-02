Cancelados desfiles de Carnaval esta sexta-feira em Santarém e Cartaxo

Os eventos de Carnaval previstos realizarem-se ao ar livre foram cancelados em Santarém e no Cartaxo. Os municípios decidiram cancelar as iniciativas no exterior devido às condições meteorológicas adversas onde se prevê muita chuva para esta sexta-feira, 9 de Fevereiro, em que estavam previstos os desfiles escolares pelas ruas das cidades. Em Santarém mantém o baile de Carnaval “Interinstitucional”, com a participação de cerca de 250 utentes da rede solidária e dos lares privados.

Também a Festa de Carnaval. Noite Mágica que se realiza no sábado, 10 de Fevereiro, a partir das 23h00, na Casa do Campino, vai acontecer. O Corso de Carnaval com carros alegóricos e foliões que está marcado para terça-feira, 13 de Fevereiro, às 15h30, não foi cancelado, tendo início junto ao Jardim de São Bento. A Câmara do Cartaxo informa que vão realizar-se actividades de animação para todos os que planeavam participar no desfile.