Carnaval trapalhão na aldeia de Sto. Estêvão

Desfile de carnaval, vacadas e enterro do entrudo fazem parte do programa.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Entre os dias 10 e 14 de Fevereiro a aldeia de Santo Estêvão ganha vida com o tradicional Carnaval Trapalhão 2024.

Os desfiles coloridos, ao bailes animados, as vacadas típicas e o enterro do entrudo prometem entreter público de todas as idades.

Organizada pela Comissão de Festas de Santo Estêvão, esta edição do Carnaval Trapalhão promete um espectáculo de alegria e diversão, mantendo viva a tradição carnavalesca na localidade.