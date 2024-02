partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Dançarém com oficina-baile em Santarém inserida no Carnaval

A associação Dançarém tem agendado para o seu evento mensal de Fevereiro uma oficina - baile de danças tradicionais no coreto do Jardim da República, em Santarém. Como informa a associação, a oficina marcada para o dia 13 de Fevereiro, às 15h30, e vai ter a duração de duas horas. Na publicação ainda se pede aos participantes para levarem um disfarce consigo em jeito de celebração do Carnaval.

A Dançarém tem dentro do seu plano de eventos para 2024 o Festival Dançarão, que vai decorrer entre 12 e 14 de Julho, em Mação. De acordo com publicação da associação numa das suas redes sociais, o festival vai contar com o duo Absynthe, Geronimo e Luís Peixoto, e outras bandas