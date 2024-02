Corso de Carnaval adiado para 18 de Fevereiro em Samora Correia

partilhe no Facebook

Devido às condições meteorológicas a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) adiou o corso de Carnaval de Samora Correia que era para ter saído à rua no domingo, dia 11 de Fevereiro, para o próximo domingo, dia 18 de Fevereiro.

O desfile pela Avenida o Século e ruas adjacentes está previsto para as 15h00, e o enterro do entrudo realiza-se no mesmo dia às 22h00.