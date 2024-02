Casa dos Beirões no Ribatejo realiza Noite de Fados em Santarém

A Associação Casa dos Beirões no Ribatejo vai organizar no sábado, dia 17 de Fevereiro, uma Noite de Fados com jantar, na Casa do Campino, em Santarém.

A Associação Casa dos Beirões no Ribatejo vai organizar no sábado, dia 17 de Fevereiro, uma Noite de Fados com jantar, na Casa do Campino, em Santarém, a partir das 20h00. Fadistas: Em palco vão estar João Chora (viola e voz), Fernando Silva (guitarra), Nany, (viola baixo), Cristina Santos (voz) e Sílvia Filipe (voz). Inscrições e mais informações através do email casadosbeiroes@sapo.pt.