Dançarém contribuiu para a animação do Carnaval de Santarém

Oficina-baile de danças tradicionais europeias no coreto do Jardim da República em Santarém enriqueceu o programa de Carnaval na cidade.

Com música, adereços e trajes de Carnaval, a associação Dançarém realizou uma oficina-baile de danças tradicionais europeias no coreto do Jardim da República, em Santarém, na tarde de terça-feira de Carnaval. Segundo Mariana Inácio, tesoureira da associação, a inbiciativa visou celebrar o Entrudo, servindo como local de passagem para o desfile no Jardim de São Bento. A dirigente inspirou-se num traje de cor preta dos “Loucos anos 20”, embora existisse liberdade para os participantes escolherem a sua máscara.