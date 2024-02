Santarém continua a festejar o Carnaval até domingo

A Câmara de Santarém decidiu prolongar as comemorações do Carnaval na cidade até domingo, 18 de Fevereiro, tendo em conta a grande adesão de público e de foliões na Terça-Feira de Carnaval e a previsão de bom tempo. As actividades continuam a decorrer no Jardim de S. Bento, onde continuam instalados 3 insufláveis infantis, 4 insufláveis juvenis, 1 insuflável discoteca, 1 touro mecânico, 1 air bungee, pinturas faciais e modelagem de balões, photobooth 360º e jogos tradicionais. Para além destas diversões, no sábado e no domingo, dias 17 e 18 de Fevereiro, das 17h00 às 20h00, haverá Sunset com o DJ Lluks.