Associação Cultural do Vale de Santarém com muitas actividades na agenda

A conferência “ O Vale de Santarém na Guerra Civil - Nos 190 anos da batalha de Almoster (18 de Fevereiro de 1834)” abre o programa de actividades da Associação Cultural do Vale de Santarém-Identidade e Memória para o primeiro semestre deste ano. A sessão está agendada para 17 de Fevereiro, às 15h00, na Junta de Freguesia do Vale de Santarém, com apresentação a cargo de Fernando Rita, historiador, professor e militar. A iniciativa insere-se no programa integrado da associação designado “Conhecer, sentir e viver o Vale de Santarém”.

Segue-se no programa de actividades o lançamento do livro das conferências de 2012 e 2022 sobre a vida e obra de Luís Augusto Rebelo da Silva, agendado para 23 de Março. No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril enquadram-se as conferências “O Vale de Santarém antes e depois d’Abril”, a 6 de Abril, e a “Mulher no Vale de Santarém antes e depois d’Abril”, a 11 de Maio, ambas com apresentação de Aurélio Lopes. A temática “O Associativismo no Vale de Santarém antes e depois d’Abril” vai estar em foco no dia 29 de Junho, com comunicações de Aurélio Lopes e Eugénio Pisco.

Ainda no primeiro semestre, a associação vai realizar o ciclo “O 25 de Abril no Cinema”, em parceria com o Cineclube de Santarém, com a apresentação e projecção de três filmes, seguidos de debate, em 24 de Maio, 1 e 21 de Junho. Já o livro “Gorjeios da Minha Terra”, de João da Silva Nogueira, será apresentado a 28 de Junho.

A peça de teatro “Salgueiro Maia… Ele ia de Santarém a Caminho de Lisboa”, será levada à cena pelo Grupo de Teatro João d’Aldeia (que integra a associação), em parceria com o Veto Teatro Oficina, com texto e encenação de José Ramos. A estreia será no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, em 4 de Maio, com segunda sessão no Vale de Santarém, em 5 de Maio, na Sociedade Recreativa Operária. Haverá mais espectáculos nas restantes vilas do concelho - Alcanede, Amiais de Baixo, Pernes e Tremês – numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Santarém.