Festa do Vinho e da Vila de Alcanhões durante três dias

A Festa do Vinho e da Vila de Alcanhões tem vindo a afirmar-se no calendário de eventos do concelho de Santarém e isso mesmo é reconhecido pelo município que, recentemente, aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 20 mil euros à Junta de Freguesia de Alcanhões, responsável pela organização. O programa decorre de 22 a 24 de Março e pretende continuar a celebrar condignamente a história e o presente de uma freguesia onde a vitivinicultura sempre teve vincada tradição, contando com a participação de várias adegas.

O município sublinha que a Festa do Vinho e da Vila de Alcanhões assume em 2024 um papel de maior relevância, tendo em conta que Santarém é um dos municípios responsáveis pela organização do projecto Cidade do Vinho 2024, da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, em conjunto com Almeirim, Alpiarça e Cartaxo.