Forró vai ser dançado em Santarém na Sociedade Recreativa Operária

Evento da associação Dançarém no dia 17 de Fevereiro conta com uma oficina e um baile de forró.

A associação Dançarém organiza no dia 17 de Fevereiro, sábado, uma oficina e um baile de forró na sede da Sociedade Recreativa Operária de Santarém, na Rua Serpa Pinto, em Santarém. O evento “Forrozarém” inicia às 18h00 com a oficina de forró conduzida pelo professor Carlos Alváres e é seguida de um jantar às 20h00. Às 22h00 começa o baile de forró que vai ter a participação de DJ Limonada, continuando o mesmo até à meia-noite, de acordo com publicação da associação.