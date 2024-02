Livro de ex-presos políticos apresentado no Boquilobo

O Centro Humberto Delgado, no Boquilobo, Torres Novas, acolhe no domingo, 18 de Fevereiro, a apresentação do livro “Elas estiveram nas prisões do fascismo”

O Centro Humberto Delgado (CHUDE), no Boquilobo, Torres Novas, vai acolher no domingo, 18 de Fevereiro, a apresentação do livro “Elas estiveram nas prisões do fascismo”, uma edição da URAP - União dos Resistentes Antifascistas Portugueses.

Em nota de imprensa, o município indica que José Pedro Soares, coordenador da URAP e ex-preso político, fará a apresentação de um livro que “procura dar uma contribuição para (…) resgatar de um relativo esquecimento o relevante papel das mulheres portuguesas no combate à ditadura fascista” e que, além das histórias da prisão, inclui uma listagem de mulheres presas e dados estatísticos sobre as prisões e as cadeias.

As ex-presas políticas Ana Abel, Bárbara Judas e Georgina Azevedo estarão presentes nesta sessão de ‘Rodas de Conversa’, num ciclo que incide sobre a liberdade, democracia e direitos humanos, trazendo à conversa o seu “testemunho enquanto vítimas dos violentos métodos da PIDE, as suas histórias de luta e resistência”.

No mês marcado pelo assassinato de Humberto Delgado, vítima de uma emboscada da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) no dia 13 Fevereiro de 1965, a programação de Fevereiro do CHUDE - Centro Humberto Delgado tem como tema principal as prisões da ditadura portuguesa, numa “homenagem a todas as pessoas que foram presas, torturadas e mortas pela PIDE”.