Concurso do corso de Carnaval de Santarém deu polémica

Os três vencedores do corso de Carnaval de Santarém foram, por esta ordem, a associação de dança Phil's Place, o Centro Social Paroquial de Santa Margarida de Abrã e o Rancho Folclórico do Vale de Santarém. Nas redes sociais houve quem contestasse as escolhas do júri.

O corso de Carnaval de carros alegóricos e foliões em Santarém suscitou polémica nas redes sociais por alegados favorecimentos quanto aos vencedores. A iniciativa envolveu 13 associações culturais e desportivas do concelho e cerca de 600 foliões, na terça-feira de Carnaval, 13 de Fevereiro. O município de Santarém atribuiu prémios aos três melhores grupos, de 1300, 800 e 500 euros. O grupo mais folião recebeu 600 euros.

O município quebrou o silêncio nas redes sociais um dia depois do corso, dizendo que “todos são vencedores e o importante é o convívio e a alegria partilhada”. A quem se manifesta, a autarquia tem respondido que “é o júri que vota e decide” e que “o júri é composto por um representante de cada um dos corsos e que foram as instituições que indicaram o seu representante”. A Câmara de Santarém faz questão de frisar que a metodologia é a mesma há vários anos e que as grelhas de avaliação vão ser enviadas para cada instituição.

O grupo mais folião foi o do Rancho Folclórico do Vale de Santarém. Em primeiro lugar no corso ficou a associação de dança Phil's Place, em segundo o Centro Social Paroquial de Santa Margarida de Abrã e em terceiro lugar o Rancho Folclórico do Vale de Santarém. No improvisado sambódromo no bairro de São Bento houve insufláveis, pinturas faciais, animação itinerante, workshops variados e street food. A Câmara de Santarém decidiu prolongar as comemorações do Carnaval até domingo, 18 de Fevereiro, tendo em conta a grande adesão de público e de foliões na terça-feira de Carnaval e a previsão de bom tempo.